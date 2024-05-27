Заслуженную артистку РФ отправили в колонию по делу о наркотиках

Фото: РИА Новости
Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что задержали её в августе 2023 года. При обыске у актрисы нашли кокаин, амфетамин и два свёртка с мефедроном.
По данным следствия, она договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Начать решила с крупной партии мефедрона. Искандер купила у неизвестных оптовую партию в 2,6 кг. Часть она отсыпала и передала знакомому для перевозки в Пензу. Остальное оставила хранить у себя.
Известна она по роли жены Ивана Грозного в фильме Павла Лунгина «Царь», а также благодаря озвучке многих актрис зарубежных фильмов.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным следствия, она договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Начать решила с крупной партии мефедрона. Искандер купила у неизвестных оптовую партию в 2,6 кг. Часть она отсыпала и передала знакомому для перевозки в Пензу. Остальное оставила хранить у себя.
Известна она по роли жены Ивана Грозного в фильме Павла Лунгина «Царь», а также благодаря озвучке многих актрис зарубежных фильмов.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова