Мигранты замуровали в подвале кошек и залили их хлоркой в Москве
В одном из московских дворов пенсионерка, которая подкармливала дворовых животных, обнаружила замурованный подвал с кошками и следы хлорки, сообщает ряд Telegram-каналов.
По её словам, во дворе осели выходцы из стран Центральной Азии: они скупили квартиры, разместили хостелы, а уходом за двором руководит женщина‑сотрудница «Жилищника». Кошек намеренно травят, утверждает пенсионерка: корм выбрасывают, воду выливают, зимний домик для животных ломают.
Несколько дней назад, по её словам, продухи подвала залили монтажной пеной, сам подвал залили хлоркой и закрыли — внутри осталось около десяти кошек; одна уже погибла, у другой от контакта с хлоркой гниют лапы.
Ранее также появилось сообщение о том, что возможная вспышка холеры в России могла быть связана с притоком мигрантов. Член СПЧ Кирилл Кабанов в своём Telegram‑канале, комментируя напоминание главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики холеры, заявил, что инфекцию завезли мигранты, преимущественно из стран Средней Азии. При этом Попова не говорила о вспышках холеры в России. Кабанов поставил вопрос о происхождении инфекции и раскритиковал действующие санитарно‑эпидемиологические меры как недостаточные.
