Минимум четыре человека погибли после стрельбы в американском штате Алабама

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В городе Бирмингем в американском штате Алабама неизвестные устроили стрельбу на улице. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, десятки людей получили ранения.
Как сообщает сетевое издание AL, неизвестные начали расстреливать толпу, собравшуюся у популярного ночного клуба в развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия полицейские сразу обнаружили двух мужчин и женщину без признаков жизни. Ещё одного пострадавшего с тяжёлыми ранениями спасти не удалось, он скончался в больнице. Всего госпитализированы 21 человек.
Правоохранители считают, что стрельбу по людям открыли несколько человек, которые затем скрылись на автомобиле. Сейчас ведутся поиски подозреваемых. На данный момент никто не задержан.
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Александр Бойцов