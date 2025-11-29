Два человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре США
В калифорнийском торговом центре Valley Fair Mall во время «чёрной пятницы» неизвестный открыл стрельбу. Минимум двух человек госпитализировали с ранениями, передает ABC.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на происшествие. Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. Для обеспечения безопасности полиция оцепила периметр здания.
Вокруг торгового центра собралось значительное количество людей. Информация о состоянии пострадавших пока не разглашается.
Видеоматериалы с места событий свидетельствуют о начавшейся панике после стрельбы. Также на них можно заметить большое скопление полицейских.
Ранее мужчина открыл стрельбу недалеко от Белого дома. В результате погибли два сотрудника нацгвардии США, преступника задержали.
