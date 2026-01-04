Минимум три взрыва прогремели в Дамаске

04 января 2026, 10:21

Naharnet: неизвестные боевики обстреляли правительственный квартал в Дамаске

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

В западной части Дамаска прогремело не менее трех взрывов, предположительно, вызванных ракетными обстрелами. Об этом сообщает агентство Naharnet.