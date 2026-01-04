Минимум три взрыва прогремели в Дамаске
В западной части Дамаска прогремело не менее трех взрывов, предположительно, вызванных ракетными обстрелами. Об этом сообщает агентство Naharnet.
По его данным, одна из ракет пробила купол мечети Аль-Мухаммади в районе Меззе, где проживают высокопоставленные лица. Другие взрывы произошли возле казарм элитного батальона и на территории военного аэродрома Меззе на окраине города. На место прибыли правоохранители для расследования. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее Великобритания и Франция сообщили о совместной операции в Сирии против подземного склада оружия террористической организации ИГ*, в ходе которой гражданские поселения не пострадали. Удар нанесли вечером 3 января.
