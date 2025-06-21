В Краснодарском крае 16-летнюю студентку убил родной дядя, спрятав ее тело в лесу

21 июня 2025, 16:49

Фото: iStock/Motortion

В Краснодарском крае найдена убитой 16-летняя студентка Татьяна Наумова, исчезнувшая два дня назад. По предварительным данным, преступление совершил ее родной дядя. Об этом сообщает телеграм-канал 112.