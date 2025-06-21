В Краснодарском крае 16-летнюю студентку убил родной дядя, спрятав ее тело в лесу
В Краснодарском крае найдена убитой 16-летняя студентка Татьяна Наумова, исчезнувшая два дня назад. По предварительным данным, преступление совершил ее родной дядя. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
В эту субботу, 21 июня, тело девушки обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы Фастовецкая. Следователи предполагают, что во время поездки между родственниками произошел конфликт. Мужчина задушил племянницу в машине, после чего спрятал труп под ветками.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Поисками девушки занимались родные и близкие вместе с волонтерами.
Перед этим сообщалось, что в подмосковных Химках ведутся поиски 21-летней девушки, которая попала в секс-рабство к мошенникам.
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