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Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

22 февраля 2024, 07:29
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Система противовоздушной обороны сбила в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.
Помимо этого, силы ПВО ликвидировали над территорией Брянской области украинский беспилотник.


Ранее в Минобороны подтвердили службу наемных солдат в рядах украинской армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
CCTV: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
22 февраля 2024, 06:25

Фото: CCTV

Автобус упал в воду из-за обрушения части автомобильного моста в городе Гуанчжоу на юге страны после того, как переправу врезался контейнеровоз, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Инцидент произошел в четверг около 5.30 утра местного времени, когда пустое судно-контейнеровоз из городского округа Фошань задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия немедленно были направлены специализированные службы для проведения аварийно-спасательных операций, и движение через мост Лисиньша было временно приостановлено.



По информации телеканала, несколько транспортных средств упали в воду. Одним из них оказался автобус. По предварительным данным, в момент аварии в нем находился только один водитель, с которым связь в настоящее время не установлена.

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В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре
СК: маленький ребенок погиб при пожаре в селе Приамурья, второго удалось спасти
22 февраля 2024, 04:13

Фото: iStock/Distortion_Media

В результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Молодежной в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья погиб полуторогодовалый ребенок, сообщили в СУ СК региона. При этом удалось спасти второго ребенка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
По информации главка МЧС Приамурья, пожар произошел в среду, и на момент прибытия пожарных комната в квартире на четвертом этаже уже полыхала открытым пламенем. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего ребенка, который родился в 2022 году.

Огнеборцы смогли спасти одного ребенка, выведя его с пятого этажа при помощи спасательных устройств капюшонного типа. Еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.

По данным следственного комитета, по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области.

Предварительно стало известно, что родители оставили малолетних детей одних в квартире, где не было установлено пожарных извещателей. Причина возгорания пока устанавливается, но наиболее вероятной считается игра с огнем. На месте происшествия работает следователь-криминалист, а прокуратура Приамурья проводит проверку.

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#происшествия
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В Луховицах при пожаре из-за перегрузки электросети погибла семья с детьми
21 февраля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре в деревне Городище поступило в среду около 6 утра. К прибытию огнеборцев дом горел по всей площади, в нём обрушилась кровля. При разборе завалов пожарные обнаружили тела женщины 1970 года рождения, а также мальчика 2018-го и подростка 2010 годов рождения», – уточнили в спасательном ведомстве.
Предварительно установлено, что возгорание возникло в помещении кухни. Там обнаружили обгоревший остов холодильника и фрагменты проводов с характерными признаками аварийного режима работы электросети. В качестве предварительной версии возникновения пожара рассматривают аварийный режим работы электрооборудования.

Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам детального осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы, заключили в главке.

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#безопасность
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В Дубне мужчина ударил собутыльника ножом и забрал его охотничий огнестрел
21 февраля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в городском округе Дубна мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого и похищении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Внимание росгвардейцев привлекла стрельба в жилом секторе округа. На месте они вместе с полицейскими задержали мужчину, в руках у которого была «Сайга».

«Выяснилось, что мужчина выпивал со своим приятелем. Они поругались, и тогда он ударил своего собутыльника ножом по кисти руки, схватил принадлежащее пострадавшему охотничье оружие марки «Сайга» и убежал из квартиры», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Кировской области. Против него завели уголовное дело. Пострадавший получил медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

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#дубна
#криминал
#росгвардия
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Бухгалтер из Флориды украла у работодателя 1,6 млн долларов за шесть лет
21 февраля 2024, 17:01

Фото: iStock/Asian

Бухгалтер из Флориды мошенническим путём украла почти 1,6 млн долларов в компании, где работала. Об этом пишет Miami Herald.
Как сообщает издание, недоимку обнаружил босс, когда стал проводить аудиторскую проверку. К тому моменту женщина была уже уволена. Оказалось, что она сделала себе пластиковую карту, списания с которой оплачивала фирма. Карта была сделана в 2018 году и все транзакции компания оплачивала, как командировочные расходы.

Общая сумма потраченного за шесть лет составила почти 1,6 миллиона долларов. Мошенница не имела права выпустить в личное пользование такую карту, но активно ей пользовалась, делая покупки в интернет магазинах и путешествуя на круизных лайнерах.

Полицейские арестовали женщину и предъявили ей обвинения в краже в особо крупных размерах и мошенническом использовании кредитной карты. Из тюрьмы она была выпущена под залог в размере 1 010 000 долларов в ожидании слушания по делу в суде. Судья проверит законность её активов для залога.


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#карта
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Россиянин заминировал автомобиль родственника огнетушителем
В Краснодаре арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника
21 февраля 2024, 14:51

Фото: istock / Diy13

В Краснодаре арестовали мужчину, который положил под автомобиль родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в полицию Краснодара обратился местный житель, заявив, что видел родственника около своего дома. Он положил странный предмет под авто и скрылся. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии и обнаружили под машиной огнетушитель. Территорию оцепили, а жителей трех домов эвакуировали.

Под иномаркой оказалось самодельное взрывное устройство и обезвредили его. Установившему его мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщает ГУМВД по региону.

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#автомобиль
#уголовное уголовное дело
#арест
#сву
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В Петербурге задержаны двое мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих
21 февраля 2024, 14:26

Фото: istock / Andrii Zorii

В Санкт-Петербурге задержали мигрантов, которые нападали на прохожих и снимали видео с избиениями. Об этом информирует Телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации издания, задержанным 18 и 21 год, а их «главарь» по имени Зафарчик успел покинуть город. В соцсетях он опубликовал кадр из самолета, улетающего из Санкт-Петербурга, и заявил, что уезжает Россию, написав фразу об том, что все «удачно совпало».

Сведения о нападениях на прохожих появились после появления в соцсетях кадров, на которых группа подростков избивает людей и снимает это на камеру. Одно из нападений случилось в конце января в торговом центре «Балканский». Это повлекло к поручению провести проверку со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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#город
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#задержание
#избиение
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В Можайске пожарные спасли из задымлённой квартиры семью из четырёх человек
21 февраля 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в деревне Семёновская Можайского городского округа, в ходе тушения пожарные спасли двух взрослых и двух детей из заполненной дымом квартиры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил оператору «Системы-112» в третьем часу ночи 21 февраля. Очевидцы сообщили, что из квартиры на первом этаже многоэтажки валит дым и вырывается огонь. Когда пожарные приехали, они выяснили, что все жильцы дома успели эвакуироваться сами, кроме семьи на втором этаже: люди не смогли выбраться из-за сильного дыма и звали на помощь из окна», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно развернули лестницу и по ней вывели всю семью из задымлённой квартиры.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, так что огонь не успел перекинуться на соседние помещения. Пострадавших нет. В тушении участвовали 11 человек, было задействовано три единицы спецтехники.

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«Сменила прическу и ушла»: В Новосибирске третий день ищут пропавшую школьницу
В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку, пропавшую при странных обстоятельствах
21 февраля 2024, 13:15

Фото: istock / M-Production

Девушка-подросток пропала загадочных обстоятельствах в Новосибирске. 15-летняя школьница сменила прическу, заплатила наличными и ушла в маске в неизвестном направлении.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, Ульяна шла из дома в Заельцовском районе в 19 февраля примерно в 17:00. Перед уходом она посетила парикмахерскую и сделала новую прическу. Спустя два часа девочку заметили в чёрной медицинской маске с рюкзаком около станции метро «Площадь им. Ленина», после чего её след обрывается.

Известно, что Ульяна проживает с мамой и братом, и до этого из дома не сбегала и на учёте в полиции не состояла.

Сейчас девочку ищут волонтёры и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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