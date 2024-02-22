Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200

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Система противовоздушной обороны сбила в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.Помимо этого, силы ПВО ликвидировали над территорией Брянской области украинский беспилотник.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак