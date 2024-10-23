Минобороны требует взыскать с разработчика пушек более 29 млн рублей

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Министерство обороны России подало иски на сумму свыше 29 миллионов рублей против Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерийских установок. Об этом сообщается в судебных документах.
«В суд поступили три иска на общую сумму 29,3 миллиона рублей к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева“. Истцом по всем искам выступает Минобороны РФ», — передает ТАСС.Ранее московский Басманный суд вынес постановление об аресте двух представителей руководства компании «ГК Пикет», которых обвиняют в поставке некачественных бронежилетов для участников специальной военной операции (СВО).
До этого сообщалось, что в Воронеже коридор одной из школ украсили трофейным оружием, привезенным из зоны СВО. Об этом пишет издание «Подъем», публикуя фотографии, на которых видны чехлы от противотанковых ракетных установок и украинский БПЛА, висящие с потолка.
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Елена Перлова