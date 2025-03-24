Мину-лепесток нашли в поселении Воскресенское в Новой Москве

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В ТиНАО на территории строительного городка обнаружили современное взрывное устройство. На место едут саперы.
«По предварительным данным, в поселке Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток», — передает Агентство городских новостей «Москва» слова своего собеседника.
Уточняется, что взрывное устройство лежит на бетонной плите. На место опасной находки оперативно вызвали саперов. Мина находится примерно в 300 метрах от жилых домов.
Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.
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Элина Позднякова