В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах

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В районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ. Об этом сообщил боец добровольческого отряда «Т» из корпуса «Север» с позывным «Бритва», участвующий в операции по зачистке территории.
«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много», — рассказал «Бритва», демонстрируя боеприпас РИА Новости.Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наступление российских войск в регионе продолжается, а «крышка дымящегося котла практически закрыта». С 8 по 14 марта, согласно Минобороны, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.
19 марта Владимир Путин подтвердил, что российские военные завершают разгром противника в регионе. Вечером 23 марта подтвердили, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.
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Мария Моисеева