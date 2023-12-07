Минздрав России сообщил о двух погибших при стрельбе в школе в Брянске

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В результате стрельбы в брянской школе скончались два подростка, пятеро получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он заявил, что все раненые госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас подростки получают всю необходимую медицинскую помощь. Одного раннего сейчас оперируют.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям пострадавших окажут помощь.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило 7 декабря в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А.принесла в школу ружье, предварительно спрятав его в тубусе, поднялась кабинет, где шел урок биологии, начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой.
Отца школьницы сейчас допрашивают в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что причиной конфликта между Алиной, и её одноклассницей Марией завязался из-за мальчика, которого они не могли поделить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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