Мизулину допрашивают по делу об угрозах убийством от треш-стримера без участия прессы

Екатерина Мизулина (фото: соцсети)
В Ярославле допрашивают главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозах ей убийством. Заседание проводится в Кировском районном суде города без участия прессы, пишет ТАСС.
Судья Елена Сергеева объяснила, что проведение допроса потерпевшей в открытом судебном заседании в присутствии журналистов может привести к разглашению сведений о частной жизни участников судопроизводства, а также сведений, унижающих их честь и достоинство.
Мизулина подчеркнула, что лично не знакома с Дурдиевым, поэтому не испытывает к ниму личной неприязни.
Ранее сообщалось, что Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России провела психолого-лингвистическую экспертизу. В результате в словах Дурдиева не было установлено наличие угрозы убийством Мизулиной. Однако в видеообращении содержатся лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий сексуального характера, насильственных унизительных действий и негативные сведения о личности и рабочей деятельности потерпевшей.
В июне 2021 года Аслан Дурдиев серьёзно избил мужчину в центре Ярославля. Он действовал из хулиганских побуждений. На это обратила внимание Екатерина Мизулина, которая направила в МВД России просьбу о проведении проверки. В ответ на это обвиняемый записал видеообращение к главе Лиги безопасного интернета, в котором, используя ненормативную лексику, угрожал её убийством.
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Мизулина подчеркнула, что лично не знакома с Дурдиевым, поэтому не испытывает к ниму личной неприязни.
Ранее сообщалось, что Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России провела психолого-лингвистическую экспертизу. В результате в словах Дурдиева не было установлено наличие угрозы убийством Мизулиной. Однако в видеообращении содержатся лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий сексуального характера, насильственных унизительных действий и негативные сведения о личности и рабочей деятельности потерпевшей.
В июне 2021 года Аслан Дурдиев серьёзно избил мужчину в центре Ярославля. Он действовал из хулиганских побуждений. На это обратила внимание Екатерина Мизулина, которая направила в МВД России просьбу о проведении проверки. В ответ на это обвиняемый записал видеообращение к главе Лиги безопасного интернета, в котором, используя ненормативную лексику, угрожал её убийством.
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Анастасия Чинкова