В Новосибирске автобус сбил трехлетнюю девочку и уехал
В Новосибирске водитель автобуса сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал. Об этом сообщает телеграм-канал «Моя Первомайка».
Авария произошла 17 ноября недалеко от дома №86/1 на улице Вересаева в Первомайском районе. Общественный транспорт №50, поворачивая с улицы Твардовского на улицу Паленко, наехал на ребенка. В тот момент малышка переходила дорогу на зеленый свет вместе с матерью.
Пострадавшую доставили в больницу, подробности о ее состоянии не приводятся. Правоохранители установили личность виновника ДТП — им оказался 49-летний мужчина. Сейчас в связи с произошедшим проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка попала под трамвай на востоке Москвы.
Читайте также: