11 августа 2026, 12:30

Младенца и его мать спасли из-под завалов после землетрясения в Колумбии

Фото: iStock/allanswart

Младенец выжил под завалами после мощного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.