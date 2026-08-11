Младенец выжил под завалами после мощного землетрясения
Младенец выжил под завалами после мощного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.
Спасатели извлекли из-под обломков здания шестимесячного ребенка и его мать в городе Кали. Травмы малыша оказались незначительными — его осмотрели врачи.
При этом поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. По имеющимся данным, в руинах остаются пожилая супружеская пара и их семилетний внук. Родственники подают признаки жизни.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 11 августа. Его эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в городах Перейра и Манисалес.
Стихия привела к обрушению множества домов, перекрытию движения на автотрассах и ограничениям в аэропортах. Президент страны Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работы по ликвидации последствий.
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