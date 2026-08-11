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Младенец выжил под завалами после мощного землетрясения

Младенца и его мать спасли из-под завалов после землетрясения в Колумбии
Фото: iStock/allanswart

Младенец выжил под завалами после мощного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.



Спасатели извлекли из-под обломков здания шестимесячного ребенка и его мать в городе Кали. Травмы малыша оказались незначительными — его осмотрели врачи.

При этом поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. По имеющимся данным, в руинах остаются пожилая супружеская пара и их семилетний внук. Родственники подают признаки жизни.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 11 августа. Его эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в городах Перейра и Манисалес.

Стихия привела к обрушению множества домов, перекрытию движения на автотрассах и ограничениям в аэропортах. Президент страны Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работы по ликвидации последствий.

Лидия Пономарева

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