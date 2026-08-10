В Колумбии спасатели вытащили девочку из-под завалов после мощного землетрясения
В колумбийском городе Кали спасатели извлекли ребёнка из-под обломков рухнувшего дома после сильного землетрясения. Эту информацию распространила радиостанция La FM.
Девочка лежала под завалами трёхэтажного здания, местные жители помогли спасателям достать пострадавшую на поверхность. Как только операция завершилась, несовершеннолетнюю оперативно доставили в больницу.
Напомним, что ранее Колумбийская геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 7,4, которое произошло недалеко от Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Ситуацию по спасению людей, которые оказались под обломками различных конструкций, осложняла нехватка сил и сохраняющаяся угроза новых подземных толчков.
Мэр Кали Алехандро Эдер заявил, что в городе, по предварительным сведениям, обрушились не менее 20 зданий. Он обратился к столице Колумбии Боготе и второму крупнейшему городу страны Медельину с просьбой прислать дополнительные спасательные бригады.
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