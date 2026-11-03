Младенец закричал и умер после капельницы в российской больнице

03 ноября 2026, 12:58

Младенец умер после капельницы в больнице на Кубани

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Краснодарском крае младенец скончался после капельницы в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодар».