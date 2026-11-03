Младенец закричал и умер после капельницы в российской больнице
В Краснодарском крае младенец скончался после капельницы в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодар».
Беременность девушки протекала без осложнений: результаты анализов и обследований не вызывали беспокойства. Однако позднее врачи заметили изменения на КТГ и направили пациентку в роддом, где с помощью кесарева сечения родился мальчик. У ребенка выявили гипоксию и пневмонию, после чего отделили его от матери.
Позже девушку с сыном выписали домой, однако после осмотра педиатра их снова направили в больницу. Там родителям сообщили о проблемах с почками у младенца и назначили ему лечение. Во время последней капельницы с цефтриаксоном ребенок внезапно закричал и начал синеть.
Мать утверждает, что медики долго не предпринимали никаких действий. Спустя несколько часов родителям сообщили о смерти сына. Семья намерена выяснить, что произошло с ребенком. Следственный комитет также проводит проверку.
Ранее сообщалось, что школьница скончалась от тяжелой стремительной инфекции после отдыха в лагере Татарстана.
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