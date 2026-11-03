На российский лагерь, после отдыха в котором скончалась школьница, раньше жаловались дети
На детский оздоровительный лагерь имени Губина в городе Бугульма, после отдыха в котором скончалась школьница, ранее жаловались родители детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Утверждается, что работники повышали на воспитанников голос, игнорировали их просьбы и не всегда отвечали на звонки. Кроме того, вожатые вели себя некомпетентно и не организовывали досуг. Сами школьники рассказывали о плохом питании, грязном постельном белье и духоте в комнатах. Подчеркивается, что такие условия способствуют распространению инфекций.
Предварительно, погибшая девочка приехала в лагерь здоровой, со всеми медицинскими справками. Когда школьнице стало плохо, ей дали жаропонижающее и диагностировали ОРВИ. При этом родителей ребенка не поставили в известность, а его самого не изолировали от других детей. Забрали ее из лагеря только на следующий день.
Напомним, у девочки поднялась температура до 39,4 °C. Сначала ее поместили в инфекционное отделение, а затем перевели в реанимацию, где вскоре она скончалась. Предварительно, причиной смерти стали молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена и менингококцемия.
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