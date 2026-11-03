На российский лагерь, после отдыха в котором скончалась школьница, раньше жаловались дети

03 ноября 2026, 12:38

На лагерь в Татарстане, где заболела менингитом девочка, жаловались из-за грязи

Фото: iStock/ipolonina

На детский оздоровительный лагерь имени Губина в городе Бугульма, после отдыха в котором скончалась школьница, ранее жаловались родители детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.