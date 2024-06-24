«Много воруют»: Эксперт заявил, что террористы в Дагестане могли быть недовольны властью

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Вечером 23 июня вооруженные террористы совершили нападение на Синагогу и православный храм в Дербенте, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале.
В результате атаки скончалось 19 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобные атаки, возможно, имели скрытый смысл, потому что связаны с национальными религиозными отношениями.
По словам собеседника, мотивом для террористов могло стать недовольство властью.
Он добавил, что мотив также может быть со стороны врагов, которые пытаются подогреть и разжечь ситуацию. Однако, по мнению специалиста, это не внесет разлад в войска, которые воюют на СВО.
Также эксперт привёл в пример теракт в «Крокус-Сити», отметив, что россияне корректны в межнациональных вопросах.
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«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник», — уточняет ведомство.
Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобные атаки, возможно, имели скрытый смысл, потому что связаны с национальными религиозными отношениями.
«В этот день Троица была — великий праздник для россиян, нападение на нашу церковь, убийство нашего батюшки. Все, кто хотели и планировали теракт, рассчитывали на разжигание межнациональной розни — это первое, второе — если в наших республиках сыновья и племянники руководителей регионов являются террористами, то надо подумать: руководство Северного Кавказа реально занимается только воровством наших федеральных денег или оно решает проблему по безопасности регионов? Давайте с них спросим, вопросов много», — объяснил эксперт.
По словам собеседника, мотивом для террористов могло стать недовольство властью.
«Если кто-то думает, что на Северном Кавказе все довольны властью, то это не так. У них какие-то особые традиции: одни, кто у власти, воруют много, а другие живут впроголодь, поэтому, наверное, кому-то что-то не достаётся», — сказал Сергей Гончаров.
Он добавил, что мотив также может быть со стороны врагов, которые пытаются подогреть и разжечь ситуацию. Однако, по мнению специалиста, это не внесет разлад в войска, которые воюют на СВО.
«Наши враги подогревают ситуацию и пытаются разжечь ее. Я не думаю, что это внесет разлад в войска, которые воюют на СВО, потому что там те люди, которые реально защищают нашу страну и идут по собственной воле, их никто пинками не строит. Я не думаю, что это обострится»,— поделился Сергей Гончаров.
Также эксперт привёл в пример теракт в «Крокус-Сити», отметив, что россияне корректны в межнациональных вопросах.
«Давайте откровенно: после того, что таджики сделали в Крокус-Сити, русские вышли с дубинками и стали бить таджиков? Нет, никто этого не делал. Россияне корректны, у них другой подход и менталитет. Мы должны осознать, что до тех пор, пока мы не одержим реальной победы на фронте, а у нас будет такая оппозиционная война, это будет продолжаться на территории нашей страны», — отметил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
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Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца
Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков
Анастасия Бондарева