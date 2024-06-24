Боец ММА и дети «единороса»: исполнители теракта в Дагестане, отсылка к Корану и связь с НАТО

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Вооруженные террористы вечером 23 июня совершили нападение на Синагогу и православный храм в Дербенте, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале. О том, кем оказались боевики и кто стоит за организацией теракта, читайте в материале «Радио 1».
Число пострадавших и погибших в Дагестане
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. По информации портала «112», ранения получили 44 человека.
Что известно о нападениях в Махачкале и Дербенте
Террористы совершили вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале одновременно. Около 18:00 23 июня боевики с оружием ворвались в православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. Первым делом террористы расстреляли охранника, у которого при себе был лишь газовый пистолет. Следующей жертвой боевиков стал 66-летний настоятель, протоиерей Николай Котельников. Священнику перерезали горло.
После того, как боевики совершили нападения в Синагоге, они подожгли ее. Позже выяснилось, что на дверях обители была отсылка к Корану. На поверхности краской были нанесены: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что их написали боевики.
Далее террористы начали вести перестрелку с правоохранителями, прибывшими на место захвата.
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
Около 20:30 по мск стало известно о введении в Дагестане режима КТО. Правоохранители начали поиски вооруженных боевиков. В операции была задействована конная полиция, патрули, спецназ и другие силовые подразделения. Около 23:00 в НАК (Национальном антитеррористическом комитете – прим. ред) сообщили о завершении в Дербенте активной фазы КТО.
Ближе к ночи комитет сообщил о ликвидации пяти террористов: трое были уничтожены в Махачкале и двое — в Дербенте.
Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что в ходе КТО в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков.
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Кем оказались террористы
По информации телеграм-канала «Baza», главарем банды террористов был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. В группировку входил еще один наследник Омарова Адиль. По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянником обозначенного главы района.Сам Магомед Омаров также задержан по подозрению в пособничестве. Вскоре после трагических событий его исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом рассказали в региональном отделении.
Одним из убитых боевиков также оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров, двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева.
В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТО
В эфире телеканала «Россия-24» депутат Госдумы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев поделился подозрениями о том, что за терактом могут стоять спецслужбы Украины и НАТО.
«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.
Трагедию в Дагестане также прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, теракты в регионе курировались извне. Связь террористов из Дагестана с исламистами. Боевики, устроившие теракт в Дагестане, являются сторонниками международной террористической организации. Об этом изданию РБК сообщил источник в силовых структурах республики.
«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявил собеседник РБК.
По информации телеграм-канала SHOT, подготовка к теракту началась за месяц до его исполнения. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек, сообщает портал.
Глава района в Дагестане Омаров знал, что его сыновья — ваххабиты
По информации портала Baza, в беседе с правоохранителями глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался, что был осведомлен о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей, однако в правоохранительные органы об их радикальных взглядах не сообщал.
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