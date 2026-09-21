Многодетная мать обрезала куст сирени и попала под уголовное дело
В Челябинске многодетная мать стала фигуранткой уголовного дела после уборки территории возле дома родственников. Об этом сообщает 74.ru.
Женщина по имени Марина решила привести в порядок придомовой участок: она убрала скопившийся мусор и обрезала куст сирени, ветки которого закрывали свет в окне. Позже женщину вызвали в полицию и сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений.
Марина заявила, что не собиралась уничтожать кустарник. По ее словам, во время уборки из сирени пришлось достать стекло, бутылки и шприцы, а также собрать несколько мешков мусора. Она подчеркнула, что обрезала сухие ветки. Городское управление экологии и природопользования оценило причиненный ущерб в 11,1 тыс. рублей.
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