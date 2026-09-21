Многодетная мать обрезала куст сирени и попала под уголовное дело

21 сентября 2026, 20:03

В Челябинске мать пятерых детей попала под уголовное дело за обрезку сирени

Фото: istockphoto/Arina_Bogachyova

В Челябинске многодетная мать стала фигуранткой уголовного дела после уборки территории возле дома родственников. Об этом сообщает 74.ru.