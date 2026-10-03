Три человека пострадали в столкновении автобуса с легковушкой в Приморье
В Приморском крае случилось ДТП на трассе Шкотово — Партизанск столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Suzuki Jimny. Авария произошла на 80‑м километре автодороги, сообщили в УМВД России по региону.
По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд водителя Suzuki на встречную полосу. В результате происшествия пострадали три человека: водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир автобуса. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают сотрудники полиции. Они регулируют движение, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта, и выясняют все детали случившегося.
Ранее в Подмосковье водитель не справился с управлением и съехал с трассы. После этого автомобиль охватило пламя.
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