Многодетную россиянку попытались сжечь заживо во сне
Жителя Татарстана признали виновным в покушении на убийство супруги и приговорили его к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 3 июня в одном из жилых домов Менделеевского района. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В этот момент в квартире находились их трое несовершеннолетних детей.
К счастью, потерпевшую удалось спасти. Суд установил, что мужчина совершил преступление на почве личной неприязни. Приговор в силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что женщина погибла от ножевого ранения в квартире на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Предполагается, что смертельные травмы ей нанес муж ее подруги, после чего скрылся.
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