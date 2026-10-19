Многодетную россиянку попытались сжечь заживо во сне

19 октября 2026, 17:55

Житель Татарстана получил восемь лет за попытку сжечь заживо спящую жену

Фото: iStock/triocean

Жителя Татарстана признали виновным в покушении на убийство супруги и приговорили его к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в своем телеграм-канале.