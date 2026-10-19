Россиянин попался на наркотиках, изрезал полицейского и сбежал
32-летний житель Владимира, искавший наркотики, изрезал полицейского и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 1 октября. Два друга шли по Рабочей улице в поисках закладки с наркотиками, которую они купили в интернете. Патрульные обратили внимание на подозрительных мужчин и потребовали проехать с ними в отдел.
Когда один из приятелей сел в служебную машину, он ударил стража порядка рукой по лицу и ударил его ножом в шею и лицо, после чего скрылся. Вскоре злоумышленника нашли и задержали, и он признался в содеянном.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 318 УК: «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». По решению суда фигуранта заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина облил кефиром автомобилиста и полицейского после ДТП.
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