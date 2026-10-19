Россиянин попался на наркотиках, изрезал полицейского и сбежал

19 октября 2026, 16:32

Во Владимире арестовали мужчину, изрезавшего полицейскому лицо и шею

Фото: iStock/Diy13

32-летний житель Владимира, искавший наркотики, изрезал полицейского и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.