В столичной подземке мужчина упал на пути

19 октября 2026, 16:38

На станции «Перово» московского метро мужчина упал на пути и погиб

Фото: istockphoto/hank5

Мужчина, упал на пути на станции «Перово» Калининской линии московского метро. Об этом сообщил источник.





Ранее сообщалось, что из-за человека на путях приостановили движение поездов на участке Калининской линии от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево». В настоящее время движение восстановили.





«Упавший на пути на станции «Перово» мужчина погиб»,— заявил собеседник Агентства городских новостей «Москва».