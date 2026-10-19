В столичной подземке мужчина упал на пути
На станции «Перово» московского метро мужчина упал на пути и погиб
Мужчина, упал на пути на станции «Перово» Калининской линии московского метро. Об этом сообщил источник.
Ранее сообщалось, что из-за человека на путях приостановили движение поездов на участке Калининской линии от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево». В настоящее время движение восстановили.
«Упавший на пути на станции «Перово» мужчина погиб»,— заявил собеседник Агентства городских новостей «Москва».
Перед этим в Москве фотографа арестовали на 15 суток за мастурбацию в метро. Им оказался человек предпенсионного возраста.