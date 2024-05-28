Российская гимнастка-чемпионка Мамун рассказала о домогательствах тренера

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о пережитых в детском возрасте домогательствах тренера. Высказалась она об этом на канале «Витя Кравченко».
«Были сажания на колени, какие-то касания, якобы массаж ног, когда ты понимаешь, что руки заходят гораздо выше положенного. До самого страшного в моем случае, к счастью, не дошло», — поделилась она.Девушка отметила, что сейчас этого тренера нет в живых.
«Не знаю, как бы я поступила, если бы он продолжал бы жить. Наверное, точно были бы суды», — рассказала гимнастка.
Ранее сообщалось, что рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами. Москвич, который ведет Instagram*, куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих социальных сетях. У подписчиков он просил спонсировать его поездку. Начаться она должна была 23 мая, а закончиться 27 мая. Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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