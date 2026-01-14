На МКАД в районе съезда №27 опрокинулась фура, движение затруднено

14 января 2026, 06:38

Фото: iStock/kadmy

На внешней стороне 27-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе съезда №27, произошло опрокидывание грузового автомобиля. Об этом написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».





На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.





«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — попросили в пресс-службе столичного Дептранса.