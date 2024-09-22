Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич

Фото: istockphoto/dragana991
Могилу легенды КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве разгромил 19-летний столичный житель по имени Кирилл. Вандал вырвал крест, раскидал цветы и убрал с места захоронения фотографии.
Перед тем, как приступить к своему разрушительному перфомансу, молодой человек сказал, что телеведущий «не достоин там лежать», передаёт телеграм-канал SHOT. После своей акции парень ещё немного потоптался возле могилы, а после предупреждающего окрика охранника схватил маленький самокат и убежал.
Охрана задержала юного громилу, вывела за пределы кладбища и передала в руки подъехавших полицейских. Мотивы странного поведения молодого человека пока неизвестны. По предварительным данным, Кирилл находится под воздействием сильнодействующих веществ.
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