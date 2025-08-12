Табун лошадей не пережил удар молнии в российском селе
В Башкирии молния ударила в табун лошадей, которые паслись рядом с ЛЭП. Животные не выжили. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Все произошло 11 августа в селе Первое Туркменово Баймакского района. Электрический разряд поразил несколько лошадей, которые в этот момент находились вблизи линий электропередачи. Семь из них погибли. Уточняется, что их хозяином являлся местный житель.
«Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села», — передает ведомство.Ранее сообщалось, что в Воронежской области 12-летний школьник погиб от удара молнии. Мальчик вместе со своим старшим братом и дедушкой отправились на рыбалку на пруд в селе Михайловка.