Табун лошадей не пережил удар молнии в российском селе

12 августа 2025, 16:49

В Башкирии от удара молнии погибли семь лошадей

Фото: iStock/Toltek

В Башкирии молния ударила в табун лошадей, которые паслись рядом с ЛЭП. Животные не выжили. Об этом сообщает региональное управление МЧС.





Все произошло 11 августа в селе Первое Туркменово Баймакского района. Электрический разряд поразил несколько лошадей, которые в этот момент находились вблизи линий электропередачи. Семь из них погибли. Уточняется, что их хозяином являлся местный житель.

«Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села», — передает ведомство.