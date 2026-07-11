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Плавучий ресторан частично затопило в российском городе

Прокуратура: плавучий ресторан частично затопило в Санкт-Петербурге
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

О начале проверки по факту частичного затопления плавучего ресторана в Санкт-Петербурге сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Инцидент произошел в акватории Малой Невы у набережной Макарова.



Там располагается упомянутое заведение Aquarell Hall. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировали.

В настоящий момент на месте ведутся работы по откачке воды. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта. По ее итогам примут соответствующие меры реагирования.

Ранее российское горное село затопило проливными дождями. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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