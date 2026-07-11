Плавучий ресторан частично затопило в российском городе
О начале проверки по факту частичного затопления плавучего ресторана в Санкт-Петербурге сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Инцидент произошел в акватории Малой Невы у набережной Макарова.
Там располагается упомянутое заведение Aquarell Hall. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировали.
В настоящий момент на месте ведутся работы по откачке воды. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта. По ее итогам примут соответствующие меры реагирования.
Ранее российское горное село затопило проливными дождями. Подробности в нашем материале.
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