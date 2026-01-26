Молния ударила в толпу митингующих в Бразилии, пострадало более 70 людей

26 января 2026, 01:49

G1: После удара молнии в толпу митингующих в Бразилии пострадало не менее 72 людей

Фото: iStock/Victollio

В Бразилии молния ударила в толпу митингующих. В результате пострадали не менее 72 человек, передает новостной канал G1.





Опасное происшествие зафиксировали в городе Бразилиа, где собрались сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Они устроили акцию в поддержку экс-лидера — люди не отменили митинг, несмотря на ливень.



Время шло, а погодные условия не улучшались. В конечном итоге, молния ударила в центр толпы, стоящей на площади с зонтами. Многие люди находились в непосредственной близости от металлических ограждений. Момент удара стихии попал на видео — его выложили в Telegram-канале SHOT.



Отмечается, что около 72 человек уже получили медицинскую помощь, при этом 29 людей доставили в больницы. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами различных частей тела.