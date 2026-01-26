Паром с более чем 350 людьми на борту затонул у берегов Филиппин, есть жертвы

26 января 2026, 04:10

SHOT: Паром с более чем 350 людьми затонул на юге у берегов Филиппин

Фото: iStock/Jan Kostelnik

У берегов Филиппин затонул межостровной паром с более чем 350 людьми на борту. Среди пассажиров могли находиться граждане России, передает Telegram-канал SHOT.