Паром с более чем 350 людьми на борту затонул у берегов Филиппин, есть жертвы
У берегов Филиппин затонул межостровной паром с более чем 350 людьми на борту. Среди пассажиров могли находиться граждане России, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, судно следовало из города Замбоанга к острову Джоло на юго-западе страны. Во время плавания могли возникнуть технические неисправности, приведшие к его затоплению.
Поисково-спасательная операция в районе крушения продолжается. Всего на борту затонувшего парома M/V Trisha Kerstin 3 находились 332 пассажира и 27 члена экипажа.
В настоящий момент спасателям удалось поднять на борт 215 человек. При этом 106 людей до сих пор числятся пропавшими без вести, официально подтверждена гибель 13 человек.
Ранее сообщалось, что количество госпитализированных после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморье возросло до семи.
Читайте также: