СК предъявил обвинение матери, убившей в Москве своего пятилетнего сына
В Москве Следственный комитет предъявил обвинение женщине в убийстве собственного пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.
Правоохранительные органы планируют просить суд об аресте обвиняемой. По версии следствия, инцидент произошёл 24 января в районе Братеево. Москвичка поместила ребёнка в ванну с водой и применила к нему удушение. После этого женщина самостоятельно обратилась в полицию.
«В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребёнка», — сообщили в ведомстве.В рамках уголовного дела следователи назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Она определит степень вменяемости обвиняемой на момент преступления.
Ранее стали известны новые детали в деле москвички, утопившей пятилетнего сына.