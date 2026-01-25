СК предъявил обвинение матери, убившей в Москве своего пятилетнего сына

25 января 2026, 20:27

Фото: Istock/zoka74

В Москве Следственный комитет предъявил обвинение женщине в убийстве собственного пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.





Правоохранительные органы планируют просить суд об аресте обвиняемой. По версии следствия, инцидент произошёл 24 января в районе Братеево. Москвичка поместила ребёнка в ванну с водой и применила к нему удушение. После этого женщина самостоятельно обратилась в полицию.

«В ходе допроса она дала признательные показания и сообщила следствию, что на протяжении длительного времени думала об убийстве своего ребёнка», — сообщили в ведомстве.