Место трагедии, где молния убила трёх человек, сняли на видео

Mash опубликовал видео с места трагедии, где молния убила трёх человек
Фото: iStock/Dan Badiu

Teлеграм-канал Mash опубликовал первое видео с места трагедии, где молния убила двух взрослых и ребёнка.



Известно, что ЧП произошло в Тульской области, на пляже в селе Бунырево.

На кадрах видно, как отдыхающие пансионата «Шахтёр» помогают отнести тела погибших к машинам скорой помощи.



Также, поданным телеграм-канал SHOT, от удара молнии пострадали шесть человек.

Ранее национальный парк «Гранд-Каньон» в США охватил пожар. Причиной возгорания стал удар молнии. Бороться с огнём сложно на фоне жары, низкой влажности и порывов ветра.

Анастасия Чубина

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