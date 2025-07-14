Место трагедии, где молния убила трёх человек, сняли на видео
Mash опубликовал видео с места трагедии, где молния убила трёх человек
Teлеграм-канал Mash опубликовал первое видео с места трагедии, где молния убила двух взрослых и ребёнка.
Известно, что ЧП произошло в Тульской области, на пляже в селе Бунырево.
На кадрах видно, как отдыхающие пансионата «Шахтёр» помогают отнести тела погибших к машинам скорой помощи.
Также, поданным телеграм-канал SHOT, от удара молнии пострадали шесть человек.
Ранее национальный парк «Гранд-Каньон» в США охватил пожар. Причиной возгорания стал удар молнии. Бороться с огнём сложно на фоне жары, низкой влажности и порывов ветра.
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