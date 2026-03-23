Молодая россиянка организовала гей*-клуб и получила срок
В Чите суд вынес приговор 23-летней девушке по делу об организации работы клуба, который правоохранители связали с деятельностью запрещённого в РФ «Международного общественного движения ЛГБТ*». Об этом пишет «Чита.ру».
Рейд в клубе «Джексон» прошёл 26 октября 2024 года, к нему присоединились активисты «Русской общины». Вход в заведение осуществлялся по звонку и после фейс-контроля. Силовики уложили посетителей на пол, среди них находились молодые люди в платьях.
По версии полиции, девушка выступала организатором работы гей*-клуба: проводила мероприятия и вела группу в соцсетях. Следствие квалифицировало её действия как организацию деятельности экстремистской организации. До оглашения приговора она оставалась под домашним арестом.
Суд назначил обвиняемой четыре года колонии общего режима и запретил ей на четыре года руководить общественными организациями и администрировать страницы в интернете. После освобождения суд установил для неё ограничение свободы на полтора года.
