Молодежь избивала случайных прохожих в российском городе и пойдет под суд
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пяти подростков из Тулы, обвиняемых в нападении на случайных прохожих. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК РФ, инцидент произошел в сентябре 2024 года на улице Металлургов.
Фигуранты дела — местные жители в возрасте от 15 до 18 лет — беспричинно напали на четверых мужчин, распылили им в лицо газ из перцового баллончика и нанесли множественные удары по голове и телу. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях, его обнаружили правоохранители в ходе мониторинга.
Подозреваемых задержали, доставили в полицию, где они признали вину. Всем пятерым предъявили обвинение по статье «Хулиганство». После завершения расследования дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также: