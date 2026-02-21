Мать с ребенком провалилась на внедорожнике под лед на Байкале

21 февраля 2026, 11:14

Мать с ребенком спасли из наполовину ушедшего под воду внедорожника на Байкале

Фото: iStock/Animaflora

В Иркутской области полицейские и спасатели предотвратили очередную трагедию на Байкале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.