Мать с ребенком провалилась на внедорожнике под лед на Байкале
В Иркутской области полицейские и спасатели предотвратили очередную трагедию на Байкале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел вечером 20 февраля недалеко от бухты Улан-Хада, в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива. Сотрудники МВД и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили провалившийся под лед внедорожник.
Внедорожник наполовину утонул, внутри него находились женщина с подростком. Самостоятельно выбраться из салона они не могли.
В итоге застрявших эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Саму машину удалось вытащить с помощью буксировочного троса.
Недавно сообщалось, что грузовик частично ушел под воду неподалеку от острова Ольхон на Байкале. В этот же день на озере погибли семь туристов из КНР и водитель УАЗа.
