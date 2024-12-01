При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек

Видео: МЧС России
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Уточняется, что с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. По данным ведомства, площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
На данный момент тушение пожара продолжается. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники. Согласно информации МЧС России на 14:15 мск, на пожаре обрушилась кровля на 400 квадратах.
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