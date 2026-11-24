Молодой россиянин убил пенсионера и спрятал его тело в лесу
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 67-летнего жителя Майкопского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в мессенджере «МАКС».
По данным полиции, пенсионер пропал без вести 15 октября 2026 года, но позже следователи выяснили, что он стал жертвой расправы. Вскоре подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии — им оказался 24-летний ранее судимый житель Краснодарского края. В отношении него возбудили уголовное дело.
По версии следствия, 10 октября молодой человек поссорился с потерпевшим, после чего убил его, а тело спрятал в лесу. В настоящее время правоохранители выясняют все детали преступления; проводятся судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что суд в Коми приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве, совершенном в 2000 году. Защита осужденного пытается оспорить приговор и ставит под сомнение результаты запаховой экспертизы.
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