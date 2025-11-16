Молодой воспитатель изнасиловал двух детсадовцев и получил срок
В Великобритании воспитателя детского сада приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование воспитанников. Об этом пишет газета The Mirror.
Все произошло летом прошлого года, когда 18-летний Томас Уоллер, проработав всего несколько дней, втерся в доверие к двум мальчикам и надругался над ними. Насильника арестовали после того, как дети обо всем рассказали родителям.
На допросе юноша не признавался в содеянном и безэмоционально повторял: «Без комментариев». Доказательствами его вины стали ДНК-следы на одежде жертв и непристойные фотографии на телефоне. Опрошенный сотрудник детского сада заявил, что видел молодого воспитателя с одним из пострадавших в туалете.
