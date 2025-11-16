Молодой воспитатель изнасиловал двух детсадовцев и получил срок

16 ноября 2025, 07:45

В Британии молодой воспитатель получил 10 лет за изнасилование двух детей

Фото: iStock/Stivog

В Великобритании воспитателя детского сада приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование воспитанников. Об этом пишет газета The Mirror.