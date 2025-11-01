ТАСС: При пожаре в квартире в Зеленограде погиб один человек
В Зеленограде в квартире жилого многоэтажного дома на шестом этаже произошёл пожар. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
В материале уточняется, что в очаге возгорания обнаружили одного погибшего, ещё один человек пострадал, его передали медикам для осмотра.
Открытое горение ликвидировали, продолжается проливка сгоревших предметов.
Ранее, 31 октября, спасатели сообщали о возгораниях в нескольких зданиях Новой Москвы. Площадь очага оценили в примерно 200 кв. м. Огонь тушили более 40 человек и десять единиц техники.
