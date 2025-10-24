Момент взрыва в подмосковной многоэтажке попал на видео
Момент мощного взрыва в многоэтажном доме подмосковного Красногорска запечатлен на видео. Кадры опубликовал Телеграм-канал SHOT.
Инцидент зафиксирован на бульваре Космонавтов в квартире, расположенной на 13-м этаже здания. По данным с места происшествия, взрывная волна нанесла серьёзные повреждения зданию. У дома разрушена внешняя часть стены, выбиты окна как минимум в пяти квартирах, а обломки фасада и стёкла разбросаны по дворовой территории.
В момент происшествия в квартире могли находиться люди. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Территория вокруг дома оцеплена. Специалисты проводят необходимые мероприятия.
Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Согласно одной из версий, в квартире мог взорваться баллон с газом.
