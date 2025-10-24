Мощный взрыв прогремел в подмосковной многоэтажке: фото с места происшествия
В одном из жилых домов Красногорска раздался сильный взрыв. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал SHOT.
По ним видно, что взрывной волной выбило стену и окна как минимум в пяти соседних квартирах. Согласно полученной информации, инцидент произошел в помещении на 13-м этаже на бульваре Космонавтов около часа назад.
Стёкла и куски фасада здания разбросаны по всему двору. В квартире, где случился взрыв, могли находиться люди.
Сведения о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Причины пока остаются неизвестными.
Ранее мощный взрыв прогремел на предприятии в Челябинске, в результате чего погибли 12 человек. По этой причине местные власти объявили 24 октября днем траура в регионе.
