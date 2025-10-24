Мощный взрыв прогремел в подмосковной многоэтажке: фото с места происшествия

24 октября 2025, 05:54

SHOT: мощный взрыв прогремел в подмосковной многоэтажке

Фото: istockphoto / Standart

В одном из жилых домов Красногорска раздался сильный взрыв. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал SHOT.