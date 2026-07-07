Монах поплатился жизнью за попытку спасти собаку
В Таиланде буддийский монах умер от удара током, пытаясь спасти собаку, застрявшую в проволочном заборе. Об этом сообщает издание Mothership.
Трагедия произошла 1 июля в провинции Амнатчарен. В тот день 37-летний Пхра Том из храма в районе Патхум Ратчавонгса совершал обход местных жителей. В какой-то момент он услышал лай и увидел собаку, застрявшую в заборе. Мужчина взялся за проволоку, чтобы освободить животное, и получил удар током. Очевидцы вызвали скорую, но спасти монаха не удалось.
Забор находился под напряжением из-за неисправности на расположенной рядом опоре линий электропередач. Как установили медики, что у монаха случился инфаркт. Власти призвали жителей держаться подальше от оголенных проводов и металлических заборов около ЛЭП.
Ранее сообщалось, что в Малайзии молния ударила в участников футбольного матча и убила одного из них.
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