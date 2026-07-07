Монах поплатился жизнью за попытку спасти собаку

07 июля 2026, 13:32

В Таиланде монах умер от удара током, пытаясь спасти застрявшую в заборе собаку

Фото: iStock/ATP-Photographer

В Таиланде буддийский монах умер от удара током, пытаясь спасти собаку, застрявшую в проволочном заборе. Об этом сообщает издание Mothership.