Монахиня отдала свою жизнь ради спасения трех сестер из воды
В итальянской провинции Мессина (Сицилия) 45-летняя монахиня ордена кармелитов Надир Сантос да Силва погибла, спасая тонущих сестер. Трагедия произошла 11 мая во время прогулки у побережья, сообщает La Sicilia.
Три монахини, которые не умели плавать, гуляли по мелководью, но внезапно сильные волны унесли их на глубину. Надир вместе с другой кармелиткой по имени Джессика немедленно бросились в воду. Им удалось вытащить женщин на берег, однако сама Надир наглоталась воды, потеряла сознание и утонула.
Уроженка Бразилии, Надир вступила в орден кармелитов в 1999 году, после чего переехала в Италию. Кармелиты — католический монашеский орден, основанный отшельниками на горе Кармель в XII веке. Его члены ведут созерцательную жизнь, соблюдают аскезу и особо почитают Деву Марию.
Ранее мать пыталась спасти семилетнего сына, прыгнувшего в реку, и утонула вместе с ним. Все случилось в Англии.
