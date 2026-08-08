Морской лев пробрался в каюту рыболовного судна и захрапел на кровати
В порту аргентинского города Мар-дель-Плата экипаж рыболовного судна обнаружил незваного «гостя» — морской лев забрался в каюту и устроился на койке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Необычный инцидент произошёл на небольшом корабле, стоявшем у причала. Как животное оказалось на борту и добралось до кровати незамеченным, остаётся загадкой. Члены команды нашли морского льва, когда он начал очень громко храпеть во время своего отдыха.
Когда люди заглянули в помещение, их ждал сюрприз: хищник мирно спал на матрасе, не обращая на людей ни малейшего внимания. Мужчины отнеслись к происходящему с юмором — одни пораженно наблюдали за «гостем», другие умилялись его поведению. Один из членов команды снял происходящее на телефон, и видео мгновенно разлетелось по соцсетям.
Ранее «Радио 1» передавало, что фанаты вселенной Marvel раскритиковали Белый дом за использование образа Человека-паука в информационной кампании, направленной против нелегальных мигрантов. Подробности читайте здесь.
Читайте также: