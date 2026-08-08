Морской лев пробрался в каюту рыболовного судна и захрапел на кровати

08 августа 2026, 00:36

SHOT: В Аргентине морской лев забрался на рыболовное судно и захрапел в каюте

Фото: iStock/Supercaliphotolistic

В порту аргентинского города Мар-дель-Плата экипаж рыболовного судна обнаружил незваного «гостя» — морской лев забрался в каюту и устроился на койке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.