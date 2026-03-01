Стало известно, кто временно возглавит Иран после смерти верховного лидера
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает местное агентство IRNA.
В материале говорится, что они будут руководить республикой «в переходный период». При этом не уточняется, сколько времени он продлится и какими именно полномочиями наделят указанных лиц.
Ранее Иран официально подтвердил, что аятолла Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля. В стране объявили 40 дней общенационального траура и семь выходных.
До этого сообщалось, что четыре члена семьи аятолла Хаменеи —дочь, зять, внучка и невестка — погибли при авиаударах США и Израиля по республике.
Читайте также: