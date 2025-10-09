Мощный пожар на крыше многоэтажки в Уфе попал на видео
В Уфе в жилом комплексе Novaland произошёл пожар в многоэтажном доме. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
Возгорание случилось в микрорайоне Затон. На кадрах видно, что открытое пламя полностью охватило крышу здания. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Спасатели эвакуировали жильцов дома.
В настоящее время информация о точной площади возгорания, причинах его возникновения и возможных пострадавших отсутствует. Соответствующие службы уточняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Екатеринбурге, где произошёл крупный пожар на турбинном заводе.
