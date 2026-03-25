«Собачку вынесли»: Пожар в квартире произошел в Петербурге

25 марта 2026, 21:48

Двоих детей и женщину госпитализировали после пожара на Уточкина в Петербурге

В результате пожара в квартире жилого дома на улице Уточкина в Петербурге госпитализировали женщину и двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.





Возгорание удалось полностью ликвидировать в 18:45. По информации спасателей, пожар произошёл в трёхкомнатной квартире общей площадью 60 квадратов. Огонь охватил всю обстановку в 16-метровой комнате.



Ранее 78.ru сообщал, что квартира загорелась на пятом этаже дома в Приморском районе Петербурга. Очевидец Михаил предположил, что причиной пожара могла стать гирлянда.





«Ребёнок сказал, что собачку вынесли», — сказал собеседник.