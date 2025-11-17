Достижения.рф

Сообщается о сильном дыме в Мытищах

Фото: istockphoto/abadonian

В районе ТЦ XL Outlet на Коммунистической улице подмосковных Мытищ зафиксировали сильное задымление.



Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», причины возгорания и площадь уточняют.

Ранее стало известно, что в Видном в Московской области в результате пожара в кафе два человека получили травмы, ещё двое погибли. По данным МЧС, сообщение о возгорании на улице Вокзальная поступило в субботу в 21:49, пожар ликвидировали в ночь на 16 ноября.

В качестве предварительной причины рассматривают неисправность электропроводки. Проводится проверка.

Никита Кротов

