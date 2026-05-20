Торнадо сорвал крышу российского дома

Торнадо сорвал крышу дома в Забайкальском крае

В Петровске-Забайкальском на Забайкалье произошло торнадо, в результате которого сорвало крышу частного жилого дома. Видео последствий стихии опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».





На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мощные порывы ветра сносят кровлю. Жильцы остались без крыши над головой. Данных о пострадавших не поступало.



Ранее сообщалось, что не менее десяти человек пострадали от разрушительного торнадо в штате Оклахома (США). Город Энид, где проживают более 47 тысяч человек, практически уничтожен стихией.



Торнадо сносил всё на своём пути, включая жилые здания. Сотни домов получили серьёзные повреждения.



